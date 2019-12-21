البرفسور اللواتي: الدخان في منافذ البيع الخليجية مصنّع من موادّ مجهولة

كشف برفسور جراحة أمراض السرطان ورئيس الجمعية الأوربية الآسيوية لجراحة السرطان العماني «طه بن محسن اللواتي»، إن الدخان «التبغ» المتوفر في منافذ البيع الخليجية –وفق المعايير الصحية- مصنوع من موادّ مجهولة.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها اللواتي لـ«عاجل» على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الثالث عشر لأورام السرطان في الشرقية يوم الخميس الماضي.

وأوضح أن التبغ القديم والجديد من مسببات سرطان الرئة، منوهًا إلى أن المغشوش قد يساعد في تفاقم أزمة المدخّن ويعجّل باعتلاله، لافتًا إلى أن التدخين يعدّ أحد أسباب الإصابة بالسرطان. مشيرًا إلى أن هناك ما بين 20 إلى 40% في العالم يتوفون بسبب التدخين.

سرطان الثدي

وعلى صعيد آخر كشف اللواتي عن أبحاث متقدمة في علاج سرطان الثدي، وأشار إلى أن الدراسة من خلال البحث تسهم في الحفاظ على اليد من التورم وأن البحث في حاجة إلى مراكز متقدمة لتطبيقه في الخليج، لافتًا إلى أن الأعمار السنية التي تتعرض للمرض بين سن الثلاثين والخمسين واللاتي يعملن في مجالات تعليمية وصحية وبحاجة لاستخدام أيديهن، وأن هذا البحث سيسهم في التقليل من هذا المرض والحد من انتشاره.

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وكان 900 طبيب و56 متحدّثًا من خارج المملكة شاركوا الخميس الماضي في المؤتمر العالمي الثالث عشر لأمراض السرطان، بتنظيم من جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية.

وذلك لمناقشة أمراض السرطان، وآخر الأبحاث عن التشخيص والعلاج وتقديم أوراق بحثية متقدمة عن المرض بمختلِف فئاته وكيفية علاجها العلاج في هذا المجال، مسلّطين الضوء على أبرز الإحصائيات الطبية المسجلة محليًّا ودوليًّا.

وشمل المؤتمر -الذي استمرّ يومين- 10 جلسات علمية لنقاش أنواع السرطان المختلفة، كما تم تخصيص جلسات عن دور الجمعيات الخيرية بالوطن العربي في مكافحة أمراض السرطان، وعن الشؤون القضائية في القضايا الطبية، وجلسات عن أهم العمليات الجراحية وآخر المستجدّات في النواحي العلمية والتكنولوجية والأدوية الكيماوية الحديثة والعلاج الإشعاعي المستخدم لهذا المرض، إضافة إلى العلاج المناعي لبعض أنواع الأمراض السرطانية‪.