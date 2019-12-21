سفارة السعودية في باكستان تنفي ممارسة المملكة ضغوطًا على إسلام اباد بشأن قمة كولالمبور

نفت سفارة المملكة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم السبت، ممارسة المملكة أي ضغوط مزعومة على إسلام أباد، لثنيها عن المشاركة في قمة كوالالمبور التي استضافتها ماليزيا مؤخرًا.
جاء ذلك في بيان للسفارة، شدّدت خلاله على أن الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي، والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما، الذي يعتبر سمة رئيسية في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما.
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