الأرصاد: استمرار الرياح السطحية وتكوّن الضباب في 4 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتكون الضباب في أربع مناطق بالمملكة.
وقالت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»- إن منطقة تبوك (الوجه، أملج) تشهد استمرارًا للرياح النشطة التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا، مصحوبة برياح سطحية نشطة؛ تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة 11 صباحًا.
وفي المدينة المنورة (بدر، ينبع) تستمرّ الرياح النشطة التي تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة 11 صباحًا.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة (الموية، جدة، خليص، رابغ) استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة 11 صباحًا.
أمّا منطقة عسير (أبها، النماص، تنومة)، فتستمر فيها الحالة الجوية التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا، بتكوّن الضباب المؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الثامنة مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، اليوم السبت، بجانب استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة.
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