السعودية اليوم / توقيف مهاجرين غير شرعيين ومهربين في أنحاء متفرقة من الجزائر



الجزائر 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

أوقفت السلطات الجزائرية 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من محافظات عين تيموشنت وغرداية وسوق أهراس، من طرف قوات الدرك وحرس الحدود، في إطار التصدي للهجرة السرية.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن الجيش دمر مخبأ للإرهابيين بمحافظة سكيكدة في شرقي الجزائر يحتوي مواد غذائية وأغراض أخرى.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام (جنوبي البلاد)، 28 شخصاً، وضبطت بحوزتهم مواد تستعمل في التنقيب عن الذهب ومواد غذائية موجهة للتهريب نحو مالي والنيجر.

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16:44ت م

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