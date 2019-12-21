السعودية اليوم / 550 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة على مقاعد الاختبارات غداً



جدة 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

يؤدي أكثر من 550 ألف طالب وطالبة اختبارات نهاية الدراسي الأول التي تنطلق صباح يوم غدٍ لطلاب وطالبات مدارس جدة ورابغ وخليص في المراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي باستثناء طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أنه جرى اعتماد خطة تنظيمية وإشرافية لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً تشارك فيها قيادات الإدارة و مكاتب التعليم "بنين وبنات", حيث يشارك في تنفيذ الخطة الإشرافية الميدانية أكثر من ٧٠٠ مشرف ومشرفة.

وأشاد الدكتور المسعودي بجهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات والكادر الإداري وإدارتي الاختبارات "بنين وبنات" في التنظيم والإعداد للاختبارات بشكل جيد وتهيئة جميع السبل لأداء الطلاب والطالبات الاختبارات في أجواء تعليمية ملائمة وآمنة، مؤكداً أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم بشكل يومي مع الحرص على تفعيل المناوبة والإشراف اليومي من قبل المدارس.

// انتهى //

16:11ت م

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