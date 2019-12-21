السعودية اليوم / وزير التخطيط الأردني يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية لـ "لإسكوا"



عمّان 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وسام الربضي، اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ "لإسكوا" رولا دشتي، التي تزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الأردن و"الإسكوا" والجهود المشتركة للوصول إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

// انتهى //

15:51ت م

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