

الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورشة عمل تعريفية حول التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه "كشف التسربات"، يوم الإثنين بتاريخ 23 ديسمبر 2019 في غرفة الشرقية بالدمام، وذلك تمهيداً لمنح شهادات تأهيل المدققين للشركات والمؤسسات، بالتعاون مع شركاء العمل والجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الورشة، ضمن جهود المرحلة الثانية من برنامج تأهيل المنشآت لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه "كشف التسربات" في المباني.

ودعت الوزارة، المهتمين والمختصين والشركات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة لحضور ورشة العمل والمشاركة وتقديم المرئيات في اشتراطات ومتطلبات التأهيل للشركات والمؤسسات، وكذلك اشتراطات ومتطلبات الفنيين العاملين في نشاط تدقيق المياه.

وقد وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، معايير جديدة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه "كشف التسربات" شملت، معرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، وتوفر المعدات والأدوات اللازمة، والخبرة العملية، والصحة والسلامة المهنية، وخدمة العملاء، وتوفر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الشركات والمؤسسات أكثر من 60 في المائة من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم، وستنشر قائمة دورية بالشركات والمؤسسة المعتمدة والمؤهلة لممارسة هذا النشاط للجمهور، مع مواصلة تقييم الأداء المستمر للشركات والمؤسسة المؤهلة في هذا المجال.

// انتهى //

14:54ت م

0051





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تنظم ورشة عمل تعريفية حول تأهيل ممارسي أنشطة الكشف عن تسربات المياه بغرفة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.