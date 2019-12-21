السعودية اليوم / 4500 متدرب في اختبارات تقنية أبها



أبها 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

أنهت الكلية التقنية بأبها استعداداتها لانطلاقة الاختبارات النهائية النظرية غداً للفصل الأول من العام الجاري 1440 / 1441هـ.

وأوضح عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان أن الكلية ستستقبل حوالي ٤٥٠٠ متدرب في ١٤ تخصصاً بمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

وأشار إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من قبل وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات.

وحث آل عثمان جميع المتدربين على الجد والاجتهاد وأهمية استثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. موكدا على وضع جميع بيانات المتدربين وأرقامهم التدريبية على القاعات كافة وتطبيق معايير الجودة ومؤشرات الأداء التي تعمل عليها المؤسسة وفق الرؤية 2030, مقدماً شكره للجان العاملة بالاختبارات.

يذكر أن المتدربين البالغ عددهم ٤٥٠٠ يتوزعون بين المركز الرئيسي للكلية بحي جوحان في أبها وفرعها بحي الموظفين وفرع الكلية برجال ألمع.

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14:51ت م

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