السعودية اليوم / "البيئة" توفر 75 وظيفة هندسية وبيطرية للرجال مشمولة بسلّم الرواتب



الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 75 وظيفة شاغرة للخريجين السعوديين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية ووظائف بالطب البيطري للرجال فقط، مبينة أنها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.

ودعت الوزارة الخريجين الراغبين لشغل هذه الوظائف، التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية http://www.mcs.gov.sa، بدءً من يوم الأحد 03 جمادى الأولى 1441هـ، ولمدة خمسة أيام.

وأشارت الوزارة إلى أن الشروط الخاصة بتلك الوظائف، تتطلب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطبيب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجو مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية، منوهة بأن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.

وبينت أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني الرسمي؛ مؤكدة على جميع المتقدمين، ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية، وللاطلاع على الوظائف المعلن عنها يرجى زيارة الرابط التالي(https://cutt.us/DiZtp).

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14:49ت م

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