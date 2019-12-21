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2019-12-21 إسطبل عبدالعزيز بن أحمد يحقق ثالث انتصاراته لجياد الثيربرد في هذا الموسم التنافسي عبر الجواد متاخم متابعات الخليج 365 - واس حقق إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز ثالث انتصاراته لجياد الثيربرد في هذا الموسم التنافسي عبر الجواد “متاخم” وذلك في بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض.

ويعد الانتصار الثاني للجواد على التوالي في سجله السباقي بحصوله على جائزة عبدالله أبا الخيل في الشوط الرابع المخصص لجياد الإنتاج مفتوح الدرجات عمر ثلاث سنوات وأكثر لمسافة (1200) متر بفارق أكثر من ثمانية أطوال عن الجواد “مصالح” الذي حل ثانياً. تابعنا على شارك الخبر







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