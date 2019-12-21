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2019-12-21 نصيحة مهمة للطلاب قبل انطلاق اختبارات منتصف العام قلة النوم تسبب صعوبة التركيز وتدهور الأداء متابعات الخليج 365 - الرياض يؤكد الخبراء على أهمية الحصول على قدر كافٍ من النوم بالنسبة للطلاب قبل الانطلاق لأداء الاختبارات في الصباح. Advertisements ويحذر الخبراء من خطورة قلة النوم، والتي قد تسبب حالة من عدم التركيز بالنسبة للطالب. وفي هذا السياق يؤكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين على أهمية حصول الطالب على قدر كافٍ من النوم خاصة وقت الاختبارات. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “للطلبة.. أكثر وقت تحتاج فيه النوم الكافي هو وقت الامتحانات.. لأن قلة النوم تسبب صعوبة التركيز وتدهور الأداء في الامتحان”. تابعنا على شارك الخبر







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