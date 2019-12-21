أغذية مهمة خلال الاختبارات .. توفر الطاقة وتساعد على التركيز

2019-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

يتأهب آلاف الطلاب على مستوى المملكة غداً الأحد للانطلاق لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي، يحدوهم الأمل في مستقبل مبهر للمساعدة في بناء الوطن.

ينصح الخبراء بأهمية التهيئة النفسية والبدنية للطلاب خلال فترة الاختبارات، وذلك للحصول على أفضل الدرجات.

ويؤكد الخبراء أن الاختبارات ما هي إلا خطوة على طريق بناء المستقبل يعقبها خطوات أخرى، كما تتطلب الاستعداد الجيد والتهيئة الصحية والنفسية والبدنية.

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وينصح خبراء التغذية خلال فترة الاختبارات بتناول الأطعمة الصحية التي تمد جسم الطالب بالطاقة.

ويؤكد الخبراء أن تناول الأطعمة الصحية يؤثر بالإيجاب على طاقة الطالب وقدرته على التركيز، ولهذا يُنصح بتناول الأطعمة الّتي تمدّك بالطّاقة اللازمة، وتحسّن قدرة الذّاكرة.

ومن أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال فترة الاختبارات السّمك، واللبن، والجوز، والتوت، كما يجب تناول وجبةٍ مُغذّية قبل الامتحان، والحرص على ترطيب الجسم بشرب الماء حتّى يعمل العقل دون تعبٍ أو توقّف.

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