وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتيح خدمة إعارة العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر "أجير"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية عن إتاحتها خدمة جديدة عبر برنامج "أجير" تتمثل في إمكانية الإعارة الموقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في المجال الصحي، وذلك عبر البوابة الالكترونية لبرنامج "أجير"، والتي تهدف إلى تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في السعودية، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 4 قطاعات.

وتؤكد الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام أجير تتم بشكل الكتروني من خلال برنامج "أجير"، مشددة على أنها ستكون خاضعة للشروط التي اعتمدت مسبقا، وهي أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط نفسه، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرا خلال عامين، ولا يتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة، مع التأكيد على المنشآت الصحية الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر حسب اشتراطات وزارة الصحة، ويلزم ذلك إصدار ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة لجميع الممارسين الصحيين للجهة المعار إليها.

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ودعت الوزارة المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الالكترونية للبرنامج أو من خلال الرابط: https://www.ajeer.com.sa/.

كما يتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل موقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمته.

وقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج أجير عام 2014، وذلك للمساهمة في تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، حيث يهدف إلى الاستفادة من القوى الموجودة في السعودية بدلا عن الاستقدام، بما يحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة الموقتة في 3 قطاعات، هي: التشييد والبناء، والزراعة والصيدلة.