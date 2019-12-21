السعودية | الاختبارات التحريرية تعود لطلاب الابتدائية بالسعودية بعد انقطاع

شكرا لقرائتكم الاختبارات التحريرية تعود لطلاب الابتدائية بالسعودية بعد انقطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ، الأحد، طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في السعودية "من الصف الثالث وحتى السادس"، الاختبارات النهائية التحريرية للفصل الدراسي الأول، بعد سنوات من إلغائها والاعتماد على التقويم المستمر.

حيث جاء إقرار الاختبارات التحريرية بعد تقارير ودراسات أكدت ضعف المخرجات التعليمية لدى الطالب الذي يستلم شهادة نجاحه، دون التأكد من كفاءته باختبارات حقيقية.

وتفاءل الميدان التربوي بعودة الاختبارات التحريرية، خاصة المعلمين الذين يعانون مع مخرجات التقويم المستمر، مؤكدين أن القرار سيعيد هيبة الإملاء والقراءة من جديد، ووصف معلمون ومشرفون بالميدان التربوي القرار بالعادل والمنصف للطالب المجتهد، وأنه سيساهم في حل مشكلات التأخر الدراسي وصعوبات التعلم.

في الوقت نفسه، يستعد طلاب وطالبات السعودية في جميع المرحل التعليمية يوم غدٍ الأحد، دخول قاعات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، ويعيش الطلاب اليوم أجواء الامتحانات بين رسائل وزارة التعليم للتهيئة والاستعداد قبل دخول الامتحان، وبين الرسائل الطريفة التي تروج عادة مع بدء الاختبارات على منصات التواصل الاجتماعية.