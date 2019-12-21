شكرا لقرائتكم خبر عن 19 عملية جراحية .. مركز الملك سلمان يكافح العمى في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

قامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش خلال اليوم الأول من الحملة بالكشف على 6,700 حالة، منهم 2,747 من الذكور، و3,953 من الإناث، والتسجيل الأولي للعمليات، لـ 977 شخصاً منهم 465 من الذكور و512 من الإناث، وإجراء 19 عملية جراحية، وتوزيع 3,393 وحدة دواء و1,954 نظارة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.