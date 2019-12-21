شكرا لقرائتكم خبر عن «أجير» تتيح خدمة إعارة العاملين في القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل
وتؤكد الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام أجير تتم بشكل إلكتروني من خلال برنامج "أجير"، مشددة على أنها ستكون خاضعة للشروط التي جرى اعتمادها مسبقاً، وهي أن تكون المنشأتين تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهراً خلال عامين، ولا يتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة، مع التأكيد على المنشآت الصحية الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر حسب اشتراطات وزارة الصحة ويلزم ذلك إصدار ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة لكافة الممارسين الصحيين للجهة المعار اليها.
ودعت الوزارة المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال الرابط: https://www.ajeer.com.sa/.
كما يُتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمته.
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