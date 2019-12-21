شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من أولياء الأمور للطلاب قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

وجه عدد من أولياء الأمور ، رسالة إلى الطلاب قبل بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.

وقال أحد أولياء الأمور ، "اتمنى على الطلاب انهم يركزوا في استذكار دروسهم ، والاستعداد بشكل أفضل للاختبارات ، وأن يكون التفوق حليفهم بإذن الله، فيما قال آخر " الأسرة عليها دور كبير في رعاية الطلاب والانتباه عليهم في مرحلة الاختبارات".

وأوضحت إحدى أولياء الأمور أنه من المفترض على الطلاب أن يرتبوا أمورهم ويراجعوا روسهم بشكل جيد ، وأن يبتعدوا على العادات غير الصحية في هذا الوقت مثل السهر لأوقات متأخرة، فيما اكتفت أخرى بالدعاء للطلاب بالصلاح والتوفيق والنجاح.