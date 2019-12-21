شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز والتعاقد إلكترونياً .. 15 مليون زيارة لمنصة «سكني» والان نبدء بالتفاصيل

• 700 ألف عملية تحميل للتطبيق حتى منتصف ديسمبر

بلغ عدد زيارات منصة "سكني" الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان، أكثر من 15 مليون زيارة بينها 702 ألف عملية تحميل لتطبيق الهواتف الذكيّة حتى منتصف ديسمبر الجاري، إذ سجّلت المنصة نمواً في الزيارات وتزايداً في عمليات التحميل تزامنت مع إضافة المزيد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.

وتتيح منصة "سكني" خدمات عدة تشمل الاستحقاق بشكل فوري، واستعراض الوحدات السكنية والأراضي المجانية بتفاصيلها، وإتاحة إمكانية حجزها إلكترونياً، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتستعرض المنصّة كافة الخيارات والحلول السكنية التي يوفّرها برنامج "سكني" للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين والتي تصل إلى 70 مشروعاً توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والبناء الذاتي، وكذلك امكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم، إلى جانب خيار الأراضي المجانية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري.