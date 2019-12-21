مرتضى منصور: السحر سبب تعثر الزمالك أمام سموحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن السحر هو السبب الحقيقي وراء تعثر فريقه في مباراته أمام سموحة بمسابقة الدوري المصري.



وتعادل الزمالك أمام فريق سموحة سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي، الجمعة.



وحسب مراسل "العين الرياضية"، طالب منصور الجماهير بعدم الهجوم على اللاعبين أثناء خروجهم من الملعب بعد انتهاء اللقاء.

وأوضح منصور لجمهور الزمالك الذي حضر المباراة من قلب الحدث، أن هناك جلسة مع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين النتائج والعودة إلى درب الانتصارات.



ووجه رسالة بقوله: "لا تسبوا اللاعبين، الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموالا لإسقاط الزمالك".

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وأضاف في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "الجميع يعرف نوايا محمد الحنفي (حكم اللقاء) ضد الزمالك، وأنا أدرك جيدا تعنت لجنة الحكام تجاه فريقي".

وتابع: "فرج عامر (رئيس سموحة) أحضر ساحرا للقيام ببعض أعمال السحر، ودفع له 7 آلاف دولار، لكي يحقق نتيجة جيدة أمام الزمالك".

واختتم بقوله: "لاعبو الزمالك فعلوا ما عليهم خلال المباراة، ومرمى سموحة كان محصنا بسبب السحر".

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 14 ليحتل بها المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري المحلي، في الوقت الذي يملك فيه سموحة نفس الرصيد في المركز الخامس.

