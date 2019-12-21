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مارلبورو ترد على أنباء توزيع دخان مغشوش في المملكة
نفت أي تدخل لتغيير النكهة أثناء عملية التصنيع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت شركة “فيليب موريس إنترناشونال ” المنتجة لسجائر ”مارلبورو” أن جميع سجائرها الموزعة بأسواق المملكة يتم تصنيعها في ألمانيا وبولندا وتركيا.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، إنه لا توجد لها أي مصانع بالإمارات العربية المتحدة ، وإن الباركود الذي يبدأ بالرمز ”629” على عبواتها يشير إلى المكتب الذي تم فيه تسجيل الباركود وليس المصنع محل الإنتاج.
كما نفت الشركة وجود أي تدخل من جانبها أثناء عمليات التصنيع لتغيير نكهة التبغ بعد تطبيق اللائحة الفنية للتغليف الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة.
جاء ذلك بعد الجدل الأخير حول ” الدخان الجديد ” بالأسواق والذي استدعت على إثره وزارة التجارة والاستثمار شركات التبغ وألزمتها بالإفصاح عن المكونات وقامت بتحليل عينات قبل وبعد التغليف الجديد ، ولم يكن هناك اختلاف محدد ولكن تغير في النكهة في محاولة لإفشال مشروع التغليف .
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