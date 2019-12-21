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فيديو.. باكستان تعلق على عدم مشاركتها في قمة كوالالمبور
لمنع الانقسام المحتمل في الأمة الإسلامية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، أن عدم مشاركتها في قمة كوالالمبور جاء لمنع الانقسام المحتمل في الأمة الإسلامية.
وقالت الخارجية الباكستانية في بيان لها، إن عدم مشاركتها في قمة كوالالمبور جاء نظير الوقت والجهد الضروريين، لمعالجة مخاوف الدول الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمة الإسلامية.
وأشار بيان الخارجية الباكستانية إلى أن إسلام أباد ستواصل العمل من أجل وحدة الأمة وتضامنها، مؤكدة أن ذلك لا غنى عنه لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم.
يذكر أن سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية، أكدت عدم صحة الأنباء التي تروج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا.
وشددت السفارة في بيان نشرته اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أن الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي، والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما الذي يعتبر سمة رئيسية في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما.
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