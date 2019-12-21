فيديو.. لحظة سرقة حافلة تركها صاحبها بوضع التشغيل بالرياض

2019-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

استغل أحد المارة في شوارع الرياض وجود حافلة صغيرة لنقل الركاب، تركها صاحبها في وضع التشغيل، ليقوم بسرقتها والفرار بها.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل رصدته كاميرات المراقبة، لحظة سرقة السيارة، حيث تسلل السارق إلى السيارة بهدوء وفر بها هاربًا.

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وينصح الخبراء عادة بعدم وضع السيارة في وضع التشغيل، مع التأكيد على إحكام غلق الأبواب للحد من جرائم السرقة.

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