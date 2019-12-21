المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية، والقبض على عناصره بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم "5" من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 5 جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها 400,000 ريال، إضافة إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحوي 361,000 ريال من أحد عملاء البنوك، وعثر بحوزتهم على أدوات حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات، حيث تم إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.



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