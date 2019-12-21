شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ كبير مقرب من الديوان الملكي يستغل ”منصبه” ويغتصب ابنة صديقه المقرب ويصور العملية لتهديد الضحية..شاهد كيف كانت النهاية صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة صادمة، أصبحت حديث رواد ماوقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تجرد «شيخ» من كل معاني الإنسانية والوفاء وأقدم على اغتصاب ابنة صديقه التي تبلغ من العمر 14 عامًا.

ولم يكتفي الجاني باغتصابها بل قام بتهديدها بنشر الفيديو الذي قام بتصويره لها أثناء ممارسة الرذيلة معه رغمًا عنها على المواقع الإباحية.

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شيخ كبير مقرب من الديوان الملكي يستغل ”منصبه” ويغتصب ابنة صديقه المقرب ويصور العملية بالكامل..شاهد كيف كانت النهاية صادمة



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وقالت صحف محلية إن الجاني عون سلطة برتبة شيخ، في قيادة أزلا الساحلية ضواحي تطوان.

وحسب مصادر محلية، فإن المتهم قام باستدراج الضحية إلى أحد المنازل بالمضيق، وقام باغتصابها وتهديدها بكونه قام بتصوير العملية، وسيقوم بفضحها على المواقع الإباحية إن باحت شيء لأحد ما.

هذا، وبعد التوصل بشكاية في الموضوع، قرر وكيل الملك إحالة الضحية على طبيب مختص أكد تعرض الفتاة للاغتصاب، في وقت تحدثت أنباء عن تواجد الجاني في حالة فرار رغم استدعائه من طرف الدرك الملكي.