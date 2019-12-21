شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية جريئة تهاجم تركي آل الشيخ في إحدى فعاليات هيئة الترفيه .. شاهد ماذا فعلت به؟ .. لن تصدق (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت امرأة سعودية فيديو على موقع "تويتر" أثار موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض لمحتواه، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية للتحرك العاجل واتخاذ إجراء ضد صاحبة المقطع.

ووثق المقطع المتداول مجموعة من الفتيات متجمعات في عدة فعاليات ترفيهية شهدتها مدن المملكة في الفترة الماضية، بينما يسمع صوت امرأة تخاطب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وتنتقد فعاليات الترفيه التي تنظمها الهيئة.

وتقول المرأة إنها ليست ضد الترفيه الذي يدعم اقتصاد المملكة، لكنها تعارض الفعاليات المقامة مثل استقدام المغنين الإباحيين ونصب التماثيل، على حد قولها.

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سعودية جريئة تهاجم تركي آل الشيخ في إحدى فعاليات هيئة الترفيه .. شاهد ماذا فعلت به؟ .. لن تصدق (فيديو)



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وكشفت شرطة منطقة القصيم في السعودية، عن ضبط مواطنة سعودية في العقد الخامس من عمرها، بعد أشهر من نشرها مقطع فيديو احتوى ألفاظًا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير.

وقال بيان رسمي للشرطة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إن المتهمة موقوفة حاليًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ تطبيقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأشارت الشرطة إلى أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية مَن قام بتسجيل الفيديو ونشره، دون أن يكشف عن تاريخ نشر الفيديو أول مرة.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أكد مؤخرًا على حسابه في "تويتر"، أنه لا مجال لانتقاد "هيئة الترفيه" التي تتبع ولي العهد محمد بن سلمان، وأنه سيتم اعتقال أي شخص ينتقد ممارساتها.