الكشف عن إجمالي العاملين الأجانب الذين خرجوا من قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 3 أشهر

كشفت مصادر عن إجمالي العاملين الأجانب الذين خرجوا من قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال الـ ٣ أشهر الماضية، موضحة أن العدد وصل إلى 27,600.
وبحسب “الاقتصادية”، أشارت المصادر إلى أن عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من الأجانب بلغ نحو 1,538,000 عامل، مستحوذين على 78.3 % من إجمالي العاملين، فيما بلغ عدد العاملين السعوديين نحو 426,700 موظف بنسبة 21.7%.
وأوضحت أن عدد العاملات في القطاع يقدر بـنحو 188,500عاملة، نسبة 86% منهن سعوديات حيث يبلغ عددهن نحو 161,800 عاملة.
وأضافت: بلغ عدد العاملين بقطاع الجملة والتجزئة الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 1,965,000 عاملاً، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
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