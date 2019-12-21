قرار هام من التعليم بشأن الطالب المسيء للدين أو رموزه بورقة إجابة الاختبارات المدرسية

وجهت وزارة التعليم بإحالة أي طالب يثبت تضمن ورقة إجابته في الاختبارات المدرسية عبارات مسيئة للدين الإسلامي أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام، إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وحددت الوزارة إجراءين يتم اتباعهما في حال تضمنت ورقة إجابة طالب عبارات مسيئة للدين أو تمس رموزا دينية، حيث يتم التأكد من تضمن ورقة الإجابة تعريضا أو سبا أو قدحا أو قذفا، أو إهانة، بعرضها على اللجنة الإدارية ولجنة التوجيه والإرشاد، ومن ثم يحال أمره للجهات المختصة. حسب “الوطن”.

وأضافت الوزارة أنه في حال تضمنت ورقة إجابة الطالب عبارات مسيئة غير ما ذكر «يتم تحرير محضر بذلك ويستدعى ولي أمره ويبلغ بمضمونه، كما يؤخذ عليه تعهد خطي دون إلغاء اختباره، ومن ثم يحول الطالب إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسة حالته إذا احتاج الأمر لذلك .