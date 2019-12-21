الكفاءات البشرية الجديدة تنهض برؤية “آل الشيخ” في “مركب” التعليم

يؤمن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بأهمية الكفاءات البشرية في إدارة العملية التعليمية بطريقة احترافية مُتقنة، على مستوى المملكة من مدارس وجامعات، وأن التعليم أشبه بكائن حي، يجب أن يتطور وينمو ويتواكب مع مستجدات العصر. ويجسد هذا الأمر قرارات التعيين، التي يتخذها الوزير من فترة إلى أخرى، لعل آخر قرارات الوزير في هذا الجانب، القرار الذي اتخذه أول أمس الخميس بتكليف عدد من مديري إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة.

فقد تم تعيين محمد الفريح مديراً للتعليم بمنطقة القصيم، وتكليف محمد القضيبي مديراً للتعليم بمحافظة القويعية، وتكليف خالد الحربي مديراً للتعليم بمحافظة عنيزة، وتكليف عمر الغامدي مديراً للتعليم بمحافظة النماص، وتكليف يوسف الملحم مديراً للتعليم بمحافظة المجمعة، وتكليف سليمان الحسيني مديراً للتعليم بمحافظة المذنب. ومع انطلاقة هذا العام وتحديداً في الأول من يناير، اتخذ الوزير قرارات تعيين وتمديد لعمداء الجامعات، واشتملت القرارات على تعيين الدكتور خالد بن معدي بن أحمد عسيري عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة الباحة، والدكتور عبد الكريم بن خلف بن محمد الهويش عميداً لمعهد الدراسات الاستشارية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والدكتور عامر بن مترك بن سياف البيشي عميداً لعمادة البحث العلمي بجامعة بيشة، والدكتورة فاطمة بنت عبدالله بن خليفة الملحم عميدة لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. وتجديد تعيين الدكتور هشام بن قاسم بن أحمد فاضل عميداً لكلية الأعمال بجامعة بيشة، وتجديد تعيين الدكتور حامد بن عبدالرؤوف بن محمد علي محمد صالح عميداً لعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وتجديد تعيين الدكتور إبراهيم بن عبده بن أحمد صعدي عميداً لمعهد اللغة الإنجليزية بجامعة جدة. وتجديد تعيين الدكتور بدر بن بخيت بن مبارك المدرع عميداً لكلية العلوم والدراسات النظرية بالجامعة السعودية الإلكترونية.

وفي يونيو الماضي، أصدر الدكتور حمد آل الشيخ، عدداً من القرارات، التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع هيكلة الوزارة ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي. وشملت التكليفات الجديدة، مناصب مهمة في الوزارة، وطالت القرارات وكالة التخطيط والتطوير، وكالة التعاون الدولي، ومكتب الوزير، الإدارة العامة للمتابعة، الإدارة العامة للشؤون القانونية، الإدارة العامة للإعلام والاتصال، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، مكتب تحقيق الرؤية، الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، مركز الوعي الفكري، اللجنة المؤقتة للجامعات، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

كما شملت وكالة التعليم العام، وكالة البرامج التعليمية، وكالة التعليم للشؤون المدرسية، وكالة التعليم العام الأهلي، المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، ومركز تطوير المناهج، والإدارة العامة للمبادرات النوعية، والإدارة العامة للإيفاد، والأمانة العامة لإدارات التعليم. ووكالة التعليم الجامعي، ووكالة الابتعاث، ووكالة التعليم الجامعي الأهلي، ووكالة البحث والابتكار، والاتحاد الرياضي للجامعات، والمكتبة الرقمية، وأمانة الملحقيات الثقافية. ووكالة الخدمات المشتركة، ووكالة الموارد البشرية، ووكالة المشاريع والصيانة، والإدارة العامة للتحول الرقمي، وإدارة أمن المعلومات، والإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية. وفي شهر أغسطس الماضي، أصدر الدكتور حمد آل الشيخ قرارات تكليف في عدد من القطاعات بجهاز الوزارة، تضمنت تكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل وكيلاً للوزارة للتعليم العام، وتكليف الدكتور منصور بن عبدالعزيز بن سلمة مشرفاً عاماً على مركز تطوير المناهج بالإضافة إلى عمله، وتكليف الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي مشرفاً عاماً على المركز الوطني للتطوير المهني، وتكليف الدكتور عبدالله بن فهيد الصعب مشرفاً عاماً على الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وفي مايو الماضي، أصدر وزير التعليم عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم. وشملت القرارات مديري التعليم في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، بيشة، تبوك، الليث، القصيم، عنيزة، الدوادمي، الغاط، نجران، ظهران الجنوب، الحدود الشمالية، وادي الدواسر، الجوف، العلا، الباحة، الخرج، النماص، المخواة، حفر الباطن، المجمعة، الطائف، القريات، عفيف، شقراء، البكيرية، حوطة بني تميم والحريق،المهد،الأفلاج، محايل عسير، الزلفي، الرس، رجال ألمع، القنفذة، ينبع، ومحافظة صبيا.