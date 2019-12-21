السعودية اليوم / العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق



صنعاء 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 769 مستفيداً، وعيادة الباطنية 408 أشخاص، وعيادة النساء 106 نساء، وقسم الجراحة والتضميد 19 فردًا، وقسم التحصين 44 مريضًا، وعيادة التغذية 74 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 150 فرداً.

كما راجع قسم الرعاية الصحية 286 شخصًا، وأجرى الفحص المختبري لـ 592 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 1,478 فردًا.

//انتهى//

13:51ت م

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