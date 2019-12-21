السعودية اليوم / باكستان تؤكد عزمها على العمل من أجل وحدة الأمة الإسلامية



إسلام آباد 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

أكدت باكستان عزمها على العمل من أجل وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها للتصدي بشكل فعّال للتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم رداً على أسئلة وسائل الإعلام عن سبب عدم مشاركة باكستان في "قمة كوالالمبور".

وأوضح البيان أن باكستان ستواصل العمل من أجل وحدة الأمة وتضامنها، وهو أمر لا غنى عنه للتصدي بشكل فعال للتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي.

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13:47ت م

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