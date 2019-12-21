السعودية اليوم / مركز الجعدة الصحي يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة



حجة 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 12 – 18 ديسمبر 2019م، 559 مستفيداً، وعيادة الباطنية 334 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 39 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 590 مستفيداً، وعيادة الجراحة والتضميد 1,002 مراجع، وقسم التوعية والتثقيف 1,128 مراجعًا، فيما نفذت 10 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 511 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1,331 فرداً، وراجع قسم الأشعة 5 مرضى، ونقل الدم 6 حالات، والإحالة الطبية 57 مستفيدًا.

//انتهى//

13:44ت م

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