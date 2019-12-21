السعودية اليوم / "خطورة التلاعب في الفتيا" محاضرة بنجران غداً



نجران 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران "بصائر" غداً محاضرة بعنوان " خطورة التلاعب في الفتيا "، وذلك بعد صلاة المغرب بمسجد الشيخ ابن باز بحي الأمير مشعل.

وتأتي المحاضرة ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.

// انتهى //

13:32ت م

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