السعودية اليوم / العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة



الحديدة 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الأسبوع الماضي في قسم الرعايا التكاملية 2,072 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية 64 شخصاً، وعيادة التحصين مستفيدان، وعيادة الصحة الإنجابية 395 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 295 فرداً، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، وقسم التوعية والتثقيف 733 شخصًا، وقسم النساء و الولادة 7 حالات.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,889 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 1,656 مريضًا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين، وعيادة نقل الدم 16 مستفيدًا، وعيادة تخطيط القلب 5 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,018 شخصاً.

//انتهى//

12:56ت م

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