السعودية اليوم / تعليم منطقة الحدود الشمالية يستقبل 75 ألف طالب وطالبة على مقاعد اختبارات الفصل الأول



عرعر 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة منطقة الحدود الشمالية, استعداداتها للأعمال المتعلقة بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق غداً، وتستعد مدارس المنطقة لاستقبال ما يقارب 75 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم، في ظل تعاون مشترك مع الأجهزة الأمنية في الشرطة والمرور لمتابعة الشوارع المحيطة في المدارس بمختلف مراحلها.

وأكد مدير تعليم المنطقة عثمان العثمان جاهزية جميع مدارس المنطقة والقاعات لهذه الاختبارات، مشيراً إلى تكليف المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومكاتب التربية في القطاعات التابعة للإدارة للإشراف على حسن سير الاختبارات بما يكفل تهيئة الجو المناسب للجميع.

وأبان مدير تعليم الحدود الشمالية أن إدارة الاختبارات والقبول (البنين والبنات) في المنطقة وضعت خطة خاصة بالاختبارات، حيث تم تشكيل اللجان الخاصة بالتدقيق والمتابعة والدعم الفني المباشر للمدارس نظام "نور"، وتم تجهيز غرفة العمليات الرئيسة في الإدارة والغرف المساندة في مكاتب التعليم بالقطاعات مضيفا إن تقارير يومية سترفع يوميا عن سير الاختبارات في جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات.

وأكد العثمان على جميع الإدارات والأقسام المعنية تسخير جهودها كافة لضمان انطلاقة مميزة لهذه الفترة من العام، كما حرّص إدارة الشؤون الصحية على إعداد خطة ميدانية منظمة لزيارة المدارس والاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبارات.

وأكد المدير العام للتعليم بالحدود الشمالية على قادة وقائدات المدارس تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات وتوعيتهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، منوهاً بضرورة تسجيل جميع نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي "نور" ومتابعة ذلك مع إدارة الاختبارات والقبول بصفة دائمة.

وبثت إدارة الإعلام والاتصال العديد من الرسائل التوعوية والتوجيهية لمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات كالتوتر والقلق والخوف، وتنظيم الوقت وعادات الاستذكار الجيد.

// انتهى //

12:35ت م

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