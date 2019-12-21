السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يُحصن نحو خمسة آلاف ضد الإنفلونزا الموسمية



الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

تمكنت الفرق الطبية الميدانية التابعة للتجمع الصحي بمنطقة القصيم، من تحصين 4853 فرداً ضد الإنفلونزا الموسمية، خلال الحملة التي انطلقت في أسبوعها التاسع أمس بعد صلاة الجمعة.

وكان التجمع الصحي قد هيّأ 19 فرقة طبية ميدانية تمركزت أمام الجوامع بالمنطقة، بعد دعمهم بالتجهيزات واللقاحات الطبية اللازمة، حيث بدأت الفرق عملها بعد صلاة الجمعة مباشرة ، وأسهمت في تحصين المواطنين والمقيمين، ضد الإنفلونزا الموسمية.

ويواصل التجمع الصحي حملاته الوقائية في جميع أنحاء المنطقة عبر الفرق الصحية الميدانية لوقاية المجتمع من هذا المرض، حيث يتم التنسيق بكل مستمر لإقامة الحملات في عدد من المواقع التي تشهد حضوراً من جميع شرائح المجتمع.

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11:50ت م

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