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فيديو.. الطلاب والأهالي يستعدون لاختبارات الفصل الدراسي الأول
يؤكد الخبراء أهمية تهيئة العامل النفسي للطلاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
تتأهب آلاف الأسر على مستوى المملكة لانطلاق اختبارات منتصف العام الدراسي، حيث تعد الاختبارات خطوة على الطريق أمام الطلاب لتحقيق المستقبل المنشود بعد أشهر من الجد والاجتهاد والمذاكرة والتحصل الدراسي.
الأسرة هي الأساس
وفي هذا السياق يؤكد خبراء التربية وعلم النفس أن الأسرة تعتبر هي الأساس في تهيئة الأبناء قبل دخول الاختبارات وتحديدا من ناحية العامل النفسي والتهيئة النفسية.
وأكد خبراء تربويون أن للأسرة الدور الأول في اجتياز الأبناء لهذه الفترة العصيبة من السنة الدراسية لدورها في تخفيف جو التوتر والقلق التي تصاحب فترة الاختبارات وكما أنها تخلق الجو المحفز للإنجاز بجانب ضرورة الاستعداد الجيد للاختبارات.
الاستعداد الجيد والمبكر
وينصح الخبراء وعلماء النفس والمرشدون التربويون الطلاب بالاستعداد الجيد والمبكر للاختبارات فيما يتعلق بالمذاكرة والتركيز والتغذية السليمة.
كذلك ينصح الخبراء بأهمية البعد عن المنبهات وتجنب السهر، وامتلاك المهارات التي تساعده على تحقيق أفضل نتيجة بأقل جهد ووقت ممكنين.
ومع اقتراب فترة الاختبارات تدق ساعة السفر معلنة وقت الحصاد وفرض حالة الطوارئ في المنزل الأمر الذي يستدعي تكاتف الجميع للوصول بالطالب إلى بر الأمان والاقتراب خطوة إلى المستقبل المنشود.
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