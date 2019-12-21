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2019-12-21 تحذير للطلاب في فترة الاختبارات: الحبوب المنشطة خطر داهم قد تسبب الوفاة المفاجئة متابعات الخليج 365 - الرياض حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من خطورة تناول الطلبة حبوب “الكبتاجون” المُنشطة خلال أيام الامتحانات. Advertisements ونصح الدكتور النمر الأهالي بضرورة توجيه تحذيرات لأبنائهم من تناول تلك الحبوب التي يروج لها أصدقاء السوء. وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن الآثار الجانبية للحبوب تتضمن تسارع نبضات القلب وضعف العضلة”. وأضاف الدكتور النمر أن الحبوب المنشطة تسبب أيضا ارتفاع الضغط وتضيق الشرايين وصولاً إلى الوفاة المفاجئة. تابعنا على شارك الخبر







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