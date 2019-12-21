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عدن - ياسمين التهامي - رد الداعية عادل الكلباني، على مغرد وجه له هجوماً شديد اللهجة وإساءة عنصرية وذلك بعد أن أطلق عليه وصف “العبد” وأنه “لم يحرر بعد”.

الهجوم جاء من حساب صفحة غير معرفة تحت اسم محمد بن عبدالعزيز، وقال فيها مخاطبا الكلباني: “إلا أنت للحين عبد ولا حرروك ومو راضي تتحرر؟!! ولا العبيد حريتهم بعد تحريرهم أن يفوا لملاكهم السابقين!! من أنت؟ وليش تطلع عالعلوم وتدعي العلم وهذي حياتك بالشكل هذا؟!! احذف حسابك ولا أحلق لحيتك ولا تخلي العالم تتابعك وأنت تدري إنك ضالة الإسكان! وبتتحاسب يا {ولا تزر وازرة وزر أخرى}”.

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شاهد إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني’’ يدخل المحكمة الجزائية لأول مرة في حياته .. والسبب صادم للجميع

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من جهته رد الكلباني على التغريدة قائلا: “مشكور أيها الحر الأبي، وموعدنا الأول في المحكمة الجزائية”، وذلك قبل ورود تعليقات وردود تلفت إلى أن حساب محمد بن عبدالعزيز ليس سعوديا وأنه “يدار من قطر”.

وعلق صاحب حساب Majed f-Alsعلى الموضوع ذاته بالقول: “انت للأسف يا شيخ السبب المباشر لتطاول الآخرين عليك مع الإنكار لكلمة عبد”، ليرد عليه الكلباني قائلا: “يعني يجوز التطاول على من خالف رأيك؟”.