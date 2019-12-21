شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مثير للأمير المعزول محمد بن نايف يتوعد بحدث هام سيهز السعودية في الأيام القادمة.. شاهد (فيديو غير مسبوق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صادم: والد طفلة عمرها 12 عاما يدعو أصدقاءه لاغتصابها.. لن تصدق ماهو السبب؟ من جديد .. مجتهد يفتح الملف ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن مقتل اللواء “الفغم” .. من هو الذي قُتل بجانبة وهذا كان هو المستهدف الفعلي للعملية (لن تصدق)

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