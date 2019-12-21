الحكير: “موڤي سينما” في الشرقية والقصيم .. العام المقبل

كشف الرئيس التنفيذي لموڤي سينما، “سلطان الحكير” عن أن شركته تخطط لافتتاح 20 دار سينما جديدة في عدة مدن العام المقبل. وأضاف “الحكير” خلال حديثه لعاجل على هامش تدشين دار عرض في مول الحمراء بالرياض مساء الأربعاء 18 ديسمبر الحالي، أن هذه المدن تشمل الرياض والقصيم والطائف والدمام والجبيل والأحساء والظهران. وحول الموعد الزمني المتوقع لتلك المشاريع، أجاب الرئيس التنفيذي لموڤي سينما قائلا: “ربما تشهد فترة الإجازة الصيفية القادمة استقبال الجمهور بعد اكتمال مراحل التنفيذ”.

وأشار إلى جزئية سعيهم في الشركة إلى التواجد في كل المدن والمحافظات على سبيل المثال المناطق الشمالية والجنوبية التي يجري البحث عن مواقع مناسبة، بحسب تعبيره. وكانت الشركة دشنت أحدث فروعها في مول الحمراء شرقي العاصمة الرياض في 18 ديسمبر الجاري بحضور عدد من المسؤولين في برنامج جودة الحياة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. وتتكون دار “موڤي سينما الحمراء” من 6 شاشات تستوعب ما يزيد على 550‪ شخصًا.