جانٍ يقتل شابًّا طعنًا ويتركه ملقى بالطريق .. ويسلِّم نفسه للسلطات بالطائف

سلَّم أحد الجناة الذي أقدم على قتل آخر نفسه للشرطة الليلة حاملاً أداة الجريمة معه، وذلك بعد أن أقدم على قتل شاب طعنًا، وتركه ملقى بمحاذاة الطريق الدائري مقابل مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف. وإن الجهات الأمنية بالطائف وقفت على حالة جنائية، تمثلت في شاب كان ملقى على الأرض بالطريق الدائري، وتحديدًا مقابل مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، بعد بلاغ كان قد ورد من العمليات الموحدة.

بدورها، باشرت دوريات الأمن الحالة بموقعها، ووجدت شخصًا به طعنات عدة متفرقة في الصدر والظهر، وإصاباته خطيرة؛ فتم طلب إسعاف الهلال الأحمر الذي تولى نقله لمستشفى الملك عبد العزيز المقابل لموقع الحالة لتلقي العلاج، لكنه انتقل إلى رحمة الله تعالى متأثرًا بإصابته داخل المستشفى. وكشفت المعلومات أن أحد مراكز الشرطة بالطائف كان قد استقبل الجاني مسلِّمًا نفسه لديهم، وحاملاً بيده أداة الجريمة. حينها سُلِّمت القضية لمركز الشرطة المعنيّ بمتابعة الحالة لإكمال اللازم نظامًا حيالها، وإحالتها لجهة الاختصاص.