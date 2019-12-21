بالصور: حريق بمنتجع في حائل والدفاع المدني يتدخل

تسبب التماس كهربي في اندلاع حريق، اليوم الجمعة، داخل أحد المنتجعات في حائل، دون وقوع إصابات. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن الحريق الذي تدخلت فرقها لإطفائه في منطقة حائل، تبين أنه اندلع بسبب التماس كهربائي في مدفأة بمخيم داخل منتجع، من دون أي إصابات.

وكانت المديرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع بمستودع لتخزين الكرتون والأخشاب، في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية من دون وقوع إصابات.