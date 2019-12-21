طقس السبت.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، اليوم السبت، بجانب استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة.

قالت الهيئة، في بيان عبرها موقعها: يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) تشمل السواحل منها.

وتوقعت هيئة الارصاد، سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير والباحة) تمتد إلى مكة المكرمة، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ين.

وعلى الخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت: