أكبر شركة تبغ بالعالم: لم يطرأ أي تغيير على نكهة وجودة سجائرنا في المملكة

بعد تطبيق اللائحة الفنية للتغليف العادي الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أكَّدت شركة فيليب موريس إنترناشونال، أكبر مصنع للتبغ في العالم، أن جميع سجائرها الموزعة بالمملكة مصنعة في مصانعها، وأنه لم يطرأ أي تغيير على نكهة وجودة التبغ المستخدم في السوق السعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، أن جميع منتجاتها الموزعة في المملكة، مصنعة في ألمانيا وبولندا parliament و Marlboroباستثناء touch ، بالإضافة إلى تركيا L&M وChesterfield.

وأكَّدت شركة فيليب موريس، أنها لا تصنع أي منتجات في دولة الإمارات العربية المتحدة .

Advertisements

وأوضحت الشركة، أن الباركود الذي يبدأ بالرمز 629 الموجود على عبوات منتجات فيليب موريس، يشير فقط إلى المكتب؛ حيث تم تسجيل الباركود الرقمي .

وأكَّدت أنه لم يطرأ أي تغيير على المكونات وعمليات التصنيع، ولا على نكهة وجودة التبغ المستخدم في منتجاتنا بالسوق السعودية قبل وبعد تطبيق اللائحة التنظيمية للتغليف العادي المطبقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتمتلك وتشغل شركة فيليب موريس إنترناشونال 44 منشأة صناعية، وتنتج أكثر من 800 مليار سيجارة في السنة، تباع في أكثر من 180 دولة حول العالم.