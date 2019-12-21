فوزان الماضي: لا توجد مخالفة واحدة للمشاركين في مهرجان الإبل

أشاد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي، بالمشاركين في النسخة الرابعة للمهرجان هذا العام، مؤكدًا التزامهم التام بالتعليمات، وأنَّهم كانوا مثالاً يُحتذى به.

وأشار الماضي، إلى أنَّه لم يتم تسجيل مخالفة واحدة على الملاك أثناء الدخول والخروج، وأثناء المسيرات، موضحًا أنَّ الدولة هي الداعم الأول للمهرجان، متمنيًا أن يصلوا بالمهرجانات المقبلة بلا مخالفة حتى فيما يتعلق بالإبل.

وعن نتيجة الفحول، قال الماضي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم: النتائج مرتبطة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي نتيجة دقيقة تخضع لعدة اختبارات، وتحتاج المزيد من الوقت، وسيتم إعلانها بمجرَّد وصولها النادي.

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وفيما يتعلَّق بإحصاءات الفحل المنتج، أوضح الماضي أنَّه تم تسجيل 180 فحلًا، تم دخول 113 فقط منهم، مشيرًا إلى أنَّ بعض حالات الاستبعاد تم استبدالها، لافتًا إلى استبعاد حالتين للوشم، وحالتين للون، وثماني حالات للتشبيه، وحالة واحدة للتقارير الطبية.

وناشد الماضي، الملاك، الحذر من مثل تلك الحالات، التي تستبعدها وزارة الزراعة؛ كحالات القرع، والجدري، والجرب، وغيرها من الحالات التي يمكن تجنُّب مشاركتها من البداية.

وتوقَّع الماضي زيادة أعداد الزوَّار من الجمهور خلال الأيام المقبلة، مناشدًا الملاك والمشاركين بالتعاون أثناء الدخول، ودخول المنقيات خاصة خلال الأيام المقبلة، مكررًا تحذيره من دخول «الآجلة»، مشيرًا إلى أنَّها تعطّل عمل العروض، والنادي غير مسؤول عن التأخير، الذي يحدث بسببها في كثيرٍ من الأحيان.