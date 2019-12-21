«مرور الطائف» تُقر خطة موسم اختبارات الفصل الدراسي الأول

أقرت إدارة مرور محافظة الطائف، الخطة الخاصة بموسم الاختبارات للفصل الدراسي الأول، التي يبدأ تنفيذها بعد غدٍ داخل محافظة الطائف (الخرمة، وتربة، ورنية، والموية وميسان).

وشرحت الإدارة، في بيان لها، أبرز ملامح الخطة، مؤكدة التواجد المروري في كل التقاطعات والميادين والمحاور الرئيسية، وانتشار دوريات المرور على امتداد كل الطرق السريعة، ووجود وإشراف عددٍ من الضباط الميدانيين والإداريين على حركة السير، ومتابعة وصول الطلاب ومعلميهم للمدارس والجامعات.

وأكَّدت إدارة المرور، ضرورة وجود عددٍ من الدوريات لمباشرة الحوادث المرورية، وسرعة رفعها، وتمكين الطلاب من الوصول لمدارسهم لعدم فوات موعد اختباراتهم، إلى جانب مراقبة ومتابعة عددٍ من المواقع، التي من الممكن أن تشهد بعض السلوكيات المرورية الخاطئة من بعض الشباب وضبط مرتكبيها.

ولفتت الإدارة إلى نشر عددٍ من دوريات المرور السري لمتابعة ورصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، بالإضافة إلى متابعة قائدي المركبات من صغار السن، ومتابعة الحركة المرورية حول المدارس والمجمعات التعليمية.