تعليم القصيم يستعد لاختبار 150 ألف طالب وطالبة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم كل تجهيزاتها البشرية والفنية والتعليمية والتنسيقية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة؛ لإداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، الأحد المقبل.

ويؤدي طلاب الصفوف الدراسية من الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، لأكثر من 1500 مدرسة للبنين والبنات، اختباراتهم في المراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441هـ.

وناقشت القيادات التعليمية بالإدارة العامة، الخطط المقررة لفترة الاختبارات في اجتماع مشترك مع القيادات الأمنية بمرور المنطقة، وتابعت آلية إنجاح الخطط الأمنية، في محيط مدارس البنين والبنات، ما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

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وأجرت الإدارة العامة زيارات ميدانية؛ للوقوف على سير الاختبارات، من خلال قيادات ومشرفي ومشرفات الإدارة العامة لمساندة الميدان والوقوف على واقع المدارس وسير العمل فيها، وحصر الصعوبات المحتملة، بصورة تكشف الواقع المدرسي، واحتياجات الميدان التربوي، فضلًا عن الزيارات التي سيجريها مشرفو ومشرفات مكاتب التعليم .

وقال مدير إدارة الاختبارات والقبول (بنين) علي الزميع، إن فرق المشرفين الميدانيين؛ سيباشر سير الاختبارات منذ اليوم الأول، وتتابع آلية إدراج الدرجات، وإدخال درجات التقويم المستمر للمناهج المعنية، والتأكد من الرصد أولًا بأول بالنظام المركزي «نور».

وأوضحت مديرة إدارة الاختبارات والقبول (بنات) نورة العودة، أن الاستعدادات تضمنت انجاز كل المتطلبات؛ لضمان أجواء تربوية وتعليمية متميزة، تساعد على إتمام الاختبارات وتحقيق النجاح والتميز عبر خطط تضمن تفادي أي معوقات قد تؤثر في سير الاختبارات.