السعودية اليوم / الصلح خير درس بتعاوني الطائف



الطائف 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف غداً درساً بعنوان والصلح خير، بجامع أنس بن مالك بحي مثملة عقب صلاة المغرب.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:47ت م

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