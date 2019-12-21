السعودية اليوم / وفد المملكة يشارك في حفل الاستقبال الذي أقامته مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة



نيويورك 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

شارك القائم بأعمال وفد المملكة العربية

حضر حفل الاستقبال نائبة أمين عام الأمم المتحدة أمينة محمد، وعدد من المندوبين الدائمين لعدد من الدول وكبار مسؤولي الأمم المتحدة.

وأعرب الدكتور منزلاوي عن تقديره وشكره للسفيرة كرافت ولكافة منسوبي وفد الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة انتهاء فترة رئاسة الولايات المتحدة الامريكية لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر ، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ، وعن حرص وفد المملكة الدائم على تعزيز التعاون الثنائي فيما يخدم المصالح المشتركة.

// انتهى //

08:42ت م

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نيويورك 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسشارك القائم بأعمال وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس، في حفل الاستقبال الذي أقامته المندوبة الدائمة لوفد الولايات المتحدة الامريكية السفيرة كيلي كرافت بمناسبة انتهاء فترة رئاسة الولايات المتحدة الامريكية لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر.حضر حفل الاستقبال نائبة أمين عام الأمم المتحدة أمينة محمد، وعدد من المندوبين الدائمين لعدد من الدول وكبار مسؤولي الأمم المتحدة.وأعرب الدكتور منزلاوي عن تقديره وشكره للسفيرة كرافت ولكافة منسوبي وفد الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة انتهاء فترة رئاسة الولايات المتحدة الامريكية لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر ، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ، وعن حرص وفد المملكة الدائم على تعزيز التعاون الثنائي فيما يخدم المصالح المشتركة.// انتهى //08:42ت م0008

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