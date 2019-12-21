شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مروع للمستشار تركي آل الشيخ بعد تمكن المرض الخمبيث منه..و مجتهد يكشف مالم يكن في الحسبان ويعلق: نعوذ بالله من سوء الخاتمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال حساب "مجتهد" على تويتر، إن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أمر بإحالة مشاريع الترفيه تدريجيا إلى شركة "دلة البركة" التي يملكها صالح كامل، رجل الأعمال الذي كان معتقلا سابقا في فندق الريترز بسبب قضايا فساد.



وأشار الحساب إلى أن كامل استطاع إقناع ابن سلمان بأنه أفضل من يساعد تركي آل الشيخ، الذي يرأس هيئة الترفيه، لكنه مريض وينتظر أبناء كامل أن يطيح به المرض لأخذ مكانه.

وتقلصت ثروة كامل بنحو 700 مليون دولار بعد أن احتجز في الريتز، وأفرج عنه في مطلع العام الجاري.

وتابع الحساب: "شمر عبد الله ومحيي الدين أبناء صالح عن ساعديهما في التقدم بأفكار صادمة للمجتمع تفوق ما قدمه تركي آل الشيخ".

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مصير مروع للمستشار تركي آل الشيخ بعد تمكن المرض الخمبيث منه.. و مجتهد، يكشف مالم يكن في الحسبان ويعلق: نعوذ بالله من سوء الخاتمة



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وقال مجتهد: و‏حين يقود تركي آل الشيخ خطة الفساد فهذا قابل للتصور، لأنه شاب حدث ليس له سمعة حسنة يحرص على سلامتها، فهو منحطّ وجها وقفا، ظاهرا وباطنا، سابقا وحاضرا، لا يستحي ولا يعرف الحياء، لكن أن يفعل مثله شخص قارب الثمانين، روج لنفسه أنه رائد برامج إسلامية في الاقتصاد والإعلام فهذا عين النفاق.

‏واختتم سلسلة تغريداته قائلا: لا نتألى على الله بمصير أحد، ونسأل الله الهداية، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.